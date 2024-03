Tunisie : Le Conseil des ministres adopte une série de projets de décret, dont celui sur le recensement général de la population et de l’Habitat

Le Conseil des ministres tenu, samedi 09 Mars 2024, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a examiné et adopté une série de projets de décrets, dont celui organisant le 13ème recensement général de la population et de l’Habitat.

Le nouveau texte fixe le cadre organisationnel du recensement 2024, lequel sera réalisé selon une périodicité décennale. Ce projet de recensement revêt une importance capitale, étant la principale source de production des statistiques précises et détaillées, autour des habitants, logements, ainsi que des spécificités et des conditions de vie des familles, a souligné, en substance, la ministre de l’Economie et de la Planification.

Le conseil des ministres a, par ailleurs, adopté un projet de décret portant régime de rémunération des travaux spécifiques, liés aux activités et manifestations culturelles et artistiques, au ministère des Affaires culturelles et aux institutions qui en relèvent.

Comme il a entériné un projet de décret amendant et complétant celui n’o 745 de l’année 2017, portant création de certaines institutions publiques de l’action culturelle, en en fixant les prérogatives, à l’instar des gouvernorats de Jendouba, du Kef, Siliana, la Manouba, Béjà, Kasserine, Zaghouan, Sidi Bouzid, Tozeur, Kébili, Tataouine et Médenine.

D’autres projets de décrets portant création d’unités de gestion par objectifs dans différents ministères ont été, par ailleurs, adoptés.

Le même conseil des ministres a examiné le projet de loi portant approbation du plan de développement 2023 – 2025, et l’a adopté.

Gnetnews