Tunisie : Le Courant démocrate annonce son rejet de la LF 2022, et son « boycott » de la consultation populaire

Le Courant démocrate affirme ce mercredi 05 janvier son rejet de « la nouvelle loi des finances, émise par décret présidentiel ». « Outre son caractère illégal et inconstitutionnel, cette loi est une poursuite d’anciennes politiques stériles, et est incapable de présenter des idées nouvelles et réformatrices ».

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion de son bureau politique, la veille, le parti indique que « cette loi des finances passe outre toute orientation sociale, ce qui prouve que le président de la république est dépourvu de toute vision pour gérer l’Etat. Que dire de la compétence nécessaire pour gérer un processus de réformes, dépassant les slogans et les discours populistes et oiseux ».

Le parti rejette « tout engagement local ou international découlant de cette loi des finances, dépourvu de toute légitimité et de toute vocation participative ».

Attayar dit son opposition à la feuille de route annoncée par le président de la république, « qui n’est autre qu’une manière de pérenniser la situation exceptionnelle, et d’approfondir les grandes violations constitutionnelles, outre le fait qu’il s’agit d’une pièce de théâtre médiocre, avec un scénario dont les résultats sont connus ».

Le courant démocrate annonce, à cet effet, son « boycott de cette consultation, et appelle les Tunisiens à se garder d’adhérer à cette absurdité politique ».

Gnetnews