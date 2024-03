Tunisie : En visite d’inspection à l’aéroport Tunis-Carthage, le D.G. de la douane appelle à faciliter les procédures douanières

Le Directeur Général de la Douane a effectué, samedi 16 Mars 2024, une visite d’inspection aux services douaniers de l’aéroport Tunis-Carthage, où il a rencontré les agents et cadres du bureau frontalier de la douane.

Le responsable s’est enquis de la marche du travail, et a pris connaissance du système de contrôle et de fouille des passagers à l’entrée et sortie du territoire national.

Il a, par ailleurs, écouté les agents et cadres relevant des différentes brigades douanières, sur la marche et les conditions de travail.

Le DG de la douane a recommandé la nécessité de faire montre de vigilance et de prudence, affirmant la détermination d’appliquer la loi, et de faciliter les procédures douanières pour les passagers au niveau de ce point frontalier.

Gnetnews