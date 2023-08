Tunisie : Le FSN considère le communiqué ministériel conjoint comme « une déclaration de guerre » contre la liberté d’expression

Le Front de Salut national considère que le communiqué conjoint des ministères de la Justice, de l’Intérieur et des Technologies de la Communication sur les poursuites enclenchées contre les crimes cybernétiques, s’élève au niveau « d’une déclaration de guerre contre la liberté de parole et d’expression, et est une tentative désespérée du pouvoir de réduire au silence la voix des bloggeurs critiques envers son action, et qui expriment la montée de l’exaspération populaire face à la crise financière et sociale ».

« Cette tentative désespérée intervient après l’échec du mal-nommé décret-loi n’o 54, en matière de réalisation de cet objectif, malgré la dureté des sanctions prévues pour dissuader la liberté d’expression, ayant atteint 10 ans de prison, et des pénalités financières de 100 mille dinars », souligne-t-il dans un communiqué.

Le FSN s’arrête à la réunion de Kaïs Saïed le même jour à Carthage, où il a évoqué « la pénurie des produits de base, faisant assumer la responsabilité aux spéculateurs dans un déni continu des vrais raisons dues à l’état des finances publiques, ayant empêché l’Etat de couvrir le coût des importations des produits de base, et risque de dégénérer pour toucher sa capacité de rembourser sa dette extérieure », souligne-t-il.

Le FSN met en garde contre « la politique du bâton ayant transformé le pays en dictature, et la tentative de fuite en avant alors que le pays est aux prises avec un risque d’un effondrement imminent ».

Les ministres de la Justice, de l’Intérieur, et des technologies de la Communication avaient publié avant-hier, mercredi, un communiqué conjoint où ils annoncent « des poursuites judiciaires contre ceux qui propagent des rumeurs, des informations calomnieuses et mensongères sur les réseaux sociaux ».

