Tunisie : Un plan d’action pour promouvoir le statut de l’auto-entrepreneur

Une séance ministérielle s’est tenue hier, mercredi 06 Mars à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, autour de l’examen du plan d’action visant l’activation du régime d’auto-entrepreneur.

Ledit plan d’action a été adopté, séance tenante, avec la prise en considération de toutes les recommandations issues de la réunion ministérielle du mardi 04 juillet 2023.

Le régime d’auto-entrepreneur vise à appuyer les efforts du gouvernement en matière de consécration du rôle social de l’Etat, et à intégrer le secteur informel dans l’activité économique.

Les ministres des Finances ; de l’Economie et de la Planification ; des Technologies de la Communication, et de la formation professionnelle et de l’Emploi ont pris part à cette réunion.

Le régime d’auto-entrepreneur vise à simplifier les procédures fiscales et sociales, et à alléger les démarches administratives, pour les entrepreneurs qui lancent, individuellement, leur propre affaire.

Gnetnews