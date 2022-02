Tunisie : Le gouvernement et l’UGTT planchent sur le programme des réformes structurelles, « les engagements, ce sera après le congrès »

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a présidé ce vendredi 04 février 2022, à la Kasbah à une séance de travail entre le gouvernement, et le bureau exécutif de l’UGTT, conduit par le Secrétaire Général, Nourddine Taboubi.

Bouden a affirmé, en préambule, « l’importance du rôle social, économique et politique de l’organisation syndicale, réitérant la détermination du gouvernement à mener une action conjointe avec toutes les organisations nationales, et à instaurer la tradition de concertation et de dialogue franc et responsable entre le gouvernement et la centrale syndicale, sur toutes les questions vitales intéressant les Tunisiens ».

Le document préliminaire du programme de réformes structurelles élaboré par le gouvernement, et autres questions sociales en suspens, ont été au centre de cette réunion, indique cet après-midi la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Le gouverneur de la banque centrale, Marouene Abassi, et la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia y étaient présents.

Dans une déclaration à l’issue de cette rencontre, le chef de la centrale syndicale a indiqué que « l’UGTT est disposée à interagir et à travailler conjointement avec le gouvernement, à travers des propositions à même de développer le document préliminaire des réformes structurelles, et d’unifier les points de vue au sujet des questions brûlantes. »

Il a, par ailleurs, affirmé la nécessité que les réformes présentées par le gouvernement tiennent compte de l’adéquation entre la dimension sociale d’une part, la création des richesses et la relance de la croissance, d’autre part.

« La centrale syndicale est prête à amorcer un dialogue sérieux et responsable, aussitôt les travaux de son 25ème congrès terminés, et après l’élection d’une nouvelle direction à même de prendre des engagements avec le gouvernement », a conclu Taboubi.

Gnetnews