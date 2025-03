Tunisie: Le gouvernement renforce l’engagement pour une gestion durable des déchets

Lors d’un conseil ministériel restreint tenu le lundi 3 mars 2025, présidé par le chef du gouvernement Kamel Maddouri, la stratégie nationale pour la réduction et la valorisation des déchets a été mise en avant comme une priorité essentielle dans le cadre de l’engagement du gouvernement pour le développement durable et la protection de l’environnement. Cette réunion s’inscrit dans la continuité des décisions prises lors du comité des projets majeurs du 22 janvier 2025, et du conseil ministériel restreint du 6 janvier 2025, centrés sur la gouvernance et l’efficacité du secteur de la propreté et de la gestion des déchets.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance de la mise en œuvre effective de l’article 47 de la Constitution, qui garantit le droit à un environnement sain et équilibré, tout en mettant l’accent sur la nécessité de fournir les moyens pour éradiquer la pollution. Il a également rappelé que l’orientation de la politique environnementale, telle qu’énoncée par le président de la République, Kaïs Saïed, repose sur des solutions durables face aux défis environnementaux et de développement, avec un focus particulier sur l’économie circulaire.

M. Maddouri a insisté sur la nécessité d’adopter une approche innovante pour la gestion des déchets, appelant à l’élaboration d’une stratégie nationale structurée, réalisable et soutenue par des financements adéquats. Il a également abordé le besoin de réformer le cadre législatif pour mieux intégrer les principes de réduction, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets, en veillant à la mise en place de sanctions pour toute violation environnementale.

Le gouvernement entend renforcer la gouvernance du secteur des déchets, en mettant en place un système juridique rigoureux et un cadre de coordination renforcé entre le secteur public et privé. Des projets phares pour la période 2026-2030 ont été définis, notamment l’implantation de nouvelles unités de traitement des déchets à travers tout le pays, avec un accent particulier sur la production de biogaz et le recyclage des déchets de construction.

Des mesures concrètes et des projets structurants

Le conseil a adopté plusieurs décisions stratégiques, parmi lesquelles la création de plusieurs unités de valorisation des déchets dans des régions comme Sfax, Djerba, Siliana, Mahdia et Gafsa, et le développement de centres de tri dans les municipalités. De plus, des projets de production de bioénergie à partir des déchets et de compostage des déchets organiques seront lancés. Un accent particulier sera mis sur les technologies innovantes et les collaborations internationales pour le financement de ces projets dans le cadre des accords environnementaux mondiaux.

Modernisation des outils législatifs et stimulation des investissements

Une réforme des législations actuelles pour encourager davantage l’économie circulaire a également été décidée, avec l’introduction de nouvelles incitations fiscales pour les entreprises engagées dans le recyclage et l’utilisation de matériaux durables. Le gouvernement a également souligné l’importance de moderniser les infrastructures sanitaires pour un traitement adéquat des déchets médicaux, en particulier dans les hôpitaux, afin de garantir une gestion rapide et efficace des déchets hospitaliers.

Éducation et sensibilisation du public

Dans un effort pour sensibiliser et impliquer la population, le gouvernement lancera des applications numériques interactives permettant aux citoyens de localiser les points de tri des déchets. Un programme éducatif pour promouvoir la culture environnementale sera aussi mis en place dans les écoles, afin de former les jeunes générations aux enjeux du recyclage et de la gestion des déchets.

