Tunisie : Le gouvernement tunisien prÃ©sentera une proposition alternative au FMI

Tunisie : Le gouvernement tunisien présentera une proposition alternative au FMI

Un haut responsable du gouvernement a indiqué mardi, dans une déclaration à Reuters, que la Tunisie prépare une proposition alternative pour la présenter au Fonds monétaire international (FMI), après que le président Kaïs Saëid a refusé, les injonctions du FMI, au sujet d’un prêt de 1.9 milliard de dollars, objet l’année dernière d’un accord avec les experts.

Le président Saïed considère que « la levée de la subvention sur les produits alimentaires et les hydrocarbures, va porter préjudice aux couches marginalisées et pauvres, et en accentueront la souffrance », signalant que la nouvelle proposition n’englobera pas des mesures analogues.

La même source n’a évoqué aucun échéancier pour présenter la proposition ou les éventuelles négociations qui auront lieu à ce sujet avec le FMI.

Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a souhaité, hier lundi 12 juin, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue conjoint, Antonio Tajani, que « le gouvernement tunisien présente un plan de réformes révisé au Fonds monétaire international ».

Un long entretien téléphonique a eu lieu entre Antonio Tajani, et la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.

Des sources diplomatiques ont qualifié cette conversation téléphonique, « d’extrêmement positive », dans la mesure où le FMI attend les propositions des autorités tunisiennes au sujet de la reprise des négociations inhérentes à l’obtention d’un tel crédit.

