Tunisie : Le gouverneur de Bizerte annonce l’activation du plan régional pour l’extinction des incendies

Le gouverneur de Bizerte, et président de la commission régionale de prévention des catastrophes et d’organisation de secours, Samir Abdelaoui, a annoncé que le plan régional, et les plans locaux, ont été activés, en vue de juguler et d’éteindre de nombreux incendies qui se son déclarés dans différentes régions du gouvernorat au cours des dernières 48 heures, sans que des pertes humaines, ou des dégâts matériels ne soient à déplorer, à l’exception de la couverture végétale ravagée par les flammes.

La même source, citée par un communiqué rendu public hier soir, a ajouté que la coordination entre les services régionaux et locaux, les structures de la protection civile, des forêts, des municipalités, de la garde et la police nationales, toutes spécialités confondues, et l’armée nationale, outre les actions volontaires et la société civile, aidée par des hélicoptères de l’armée nationale, ont permis de circonscrire le feu, notamment l’incendie immense qui s’est déclenché hier à l’aube, dans la région de Chaâra (délégation de Ghezella), lequel a été maîtrisé la veille à midi.

Le directeur régional de la protection civile, le colonel Kamel Meliti, a fait savoir que 8 hectares de couverture végétale ont été ravagés à l’issue de l’incendie du Mont Saâd.

Les flammes ont, par ailleurs, anéanti dix hectares de végétation, dans l’incendie du Mont Groudi de Sejnane, qui était en train d’être éteint par les unités de la protection civile.

Gnetnews