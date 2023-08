Tunisie : Le gouvernorat de Bizerte annonce une troisième levée exceptionnelle du pont mobile

L’équipe technique conjointe a décidé de procéder à une nouvelle levée exceptionnelle du pont mobile de Bizerte, la nuit du vendredi 01er septembre à minuit, dans le cadre de la redynamisation de l’activité économique, sociale et de développement au port commercial de Bizerte – Menzel-Bourguiba, et le reste du tissu économique et professionnel implanté dans ses environs et dans l’ensemble de la région, annonce ce jeudi, le gouvernorat de Bizerte.

La levée de demain est la troisième, après les deux opérations analogues ayant été menées le jeudi 10 août et le samedi 26 août 2023, et ayant permis le passage des navires, restés dans la zone d’attente.

Pour rappel, une équipe technique conjointe composée des services du génie militaire, de l’équipement, de la société el-Fouladh, du gouvernorat et autres services régionaux et centraux a été chargée des réparations nécessaires et de la remise en marche du pont mobile, à l’issue de l’incendie qui s’était déclenché le 26 juillet 2023, dans la salle implantée au pied de sa tour de contrôle.

Ces levées ponctuelles devraient continuer dans l’attente du lancement du projet de renouvellement technique du système de l’édifice en question.

Entré en exploitation au début des années 80, le pont mobile de Bizerte est, à ce stade, la principale voie d’accès de et vers Bizerte ; il se levait, avant le sinistre de juillet dernier, trois fois/ jour, pour permettre le passage des navires.

En attendant que cette ville situé au point septentrional de la Tunisie soit desservie par le nouveau pont, un méga-projet, dont les travaux ont démarré en juillet 2022, après beaucoup de retard et moult reports.

