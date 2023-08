Tunisie : Le gouvernorat de Bizerte prépare une nouvelle levée exceptionnelle du pont mobile, la deuxième après celle du 11 août

Les mesures administratives, logistiques et techniques nécessaires pour assurer une nouvelle levée exceptionnelle du pont mobile de Bizerte, la prochaine période, a été au centre de la réunion de la commission régionale d’organisation des secours de Bizerte.

Le gouverneur de Bizerte a fait état d’une coordination avec toutes les parties pour mettre à disposition les besoins, équipements et mesures à même d’assurer une nouvelle levée exceptionnelle du pont, prochainement, et partant, redynamiser l’activité économique, sociale et de développement au Port commercial Bizerte-Menzel Bourguiba, et de l’ensemble du tissu économique dans la région.

Aussitôt la commission régionale reçoit le feu vert de l’équipe technique conjointe, au sujet de la promptitude totale pour la nouvelle levée exceptionnelle du pont, elle avisera les différentes parties de sa date, qui devra intervenir à l’aube, pour ne pas perturber le trafic routier de la région, a-t-il souligné.

La réunion a, par ailleurs, examiné l’état d’avancement des travaux administratifs nécessaire pour le lancement du projet de renouvellement du système de cet édifice stratégique, selon un mécanisme technique innovant.

La levée du pont s’est arrêté le 26 juillet dernier, du fait des suites d’un incendie qui s’est déclenché dans la salle située au-bas de sa tour de contrôle, avant que l’équipe technique conjointe ne réussisse à en assurer une levée exceptionnelle, dans la nuit du jeudi 10 août à vendredi 11 août, ce qui permis aux bateaux de quitter le quai et de passer.

