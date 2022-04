Tunisie : Le Harak du 25 juillet rÃ©clame la dissolution d’Ennahdha et l’expulsion de l’ambassadeur turc

Tunisie : Le Harak du 25 juillet réclame la dissolution d’Ennahdha et l’expulsion de l’ambassadeur turc

Le Harak du 25 juillet a appelé « à dissoudre le mouvement Ennahdha, à juger son président, et tous les membres de l’Assemblée des représentants du peuple, ayant participé à la plénière virtuelle du 30 Mars 2022 ».

Lors d’une rencontre entre les dirigeants d’el-Harak et des représentants des médias, tenue jeudi après-midi, Kamel Ourabi, membre de ce collectif, a appelé à « la nécessité d’activer l’article 72 de la constitution, et à écarter l’ancien régime qui est responsable de l’état de chaos, et de dégradation économique et sociale survenue en Tunisie, pendant la décennie écoulée ».

Il a condamné l’ingérence étrangère en Tunisie et les déclarations du président turc, Recep Tayyip Erdogan, appelant à l’expulsion de l’ambassadeur turc, « La Tunisie est un pays libre, indépendant et souverain, le régime turc ne peut nous donner des leçons en matière de pratique démocratique », a-t-il souligné.

Gnetnews