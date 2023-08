Tunisie : Le ministÃ¨re de la Femme appelle les Ã©tablissements prÃ©scolaires Ã  respecter le cahier des charges les rÃ©gissant

Tunisie : Le ministère de la Femme appelle les établissements préscolaires à respecter le cahier des charges les régissant

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées appelle ce mardi 22 août, l’ensemble des responsables des établissements préscolaires, à s’en tenir aux nouvelles mesures et dispositions inscrites dans le nouveau cahier des charges, relatif à l’ouverture des jardins d’enfants, publié dans l’édition du 28 février 2023 du Journal officiel, en vue d’une rentrée scolaire sûre, et de services de qualité pour l’enfance précoce.

Ledit cahier des charges prévoit l’obligation de l’exercice de l’ensemble des activités liées aux jardins d’enfants, dans le cadre du programme éducatif officiel du ministère, et conformément aux référentiels de qualité dédiés aux institutions préscolaires, avec l’obligation d’admettre les enfants porteurs de handicap, ou souffrant de troubles comportementaux, sur la base d’un rapport médical attestant de leur capacité d’intégration dans l’établissement préscolaire en question.

Le cahier des charges prévoit la nécessité d’être diplômé pour gérer un jardin d’enfants, et fixe le taux d’encadrement à 25 enfants pour chaque cadre. Il interdit aux jardins d’enfants de contraindre les parents à fournir des fournitures scolaires, et à leur demander des dépenses supplémentaires, à l’occasion des fêtes.

La Tunisie compte actuellement plus de 578 mille enfants de la tranche d’âge 3 – 5 ans, le taux de couverture par l’éducation préscolaire est de 42.83 %. Les jardins d’enfants sont au nombre de 6 mille établissements, employant près de 20 mille cadres éducatifs.

