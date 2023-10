Tunisie : Le ministère de la Jeunesse et des Sports se solidarise des sportifs tunisiens attaqués pour leur soutien à la cause palestinienne

Le ministère d la Jeunesse et des Sports annonce sa « position constante de soutien à la cause palestinienne, et son attachement au droit du peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes, dans leur intégralité ».

Le ministère affirme, dans un communiqué, son « appui total » et son « soutien sans conditions à tous les sportifs tunisiens, ayant exprimé leur soutien à la cause palestinienne, suite aux dernières agressions perpétrées contre le peuple palestinien, par les forces d’occupation. »

Le ministère exprime, particulièrement, son soutien à la championne tunisienne de Tennis, Ons Jabeur, « après la demande de la fédération de Tennis de l’entité sioniste, à la Fédération internationale de Tennis (International Tennis Federation, ITF), et l’association des joueuses de Tennis, (Women’s Tennis Association, WTA), de prendre des sanctions fermes à son encontre, pour sa son soutien à la cause palestinienne ».

Le ministère appelle « l’ensemble des Tunisiens, se trouvant dans les structures internationales sportives, à soutenir la championne tunisienne, et à se tenir à ses côtés, face aux attaques auxquelles, elle fait face ».

Gnetnews