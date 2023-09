Tunisie : Le ministère de la Justice annonce la fin du réaménagement des tribunaux dans deux gouvernorats à l’approche de la rentrée judiciaire

Parallèlement aux préparatifs du démarrage de l’année judiciaire, et dans le cadre du programme d’amélioration de l’accès à la justice dans les deux gouvernorats de Médenine et Tataouine, le ministère de la Justice annonce la fin de l’aménagement des salles d’audience, des espaces d’accueil, et des entrées de la Cour d’appel, du tribunal de première instance, ainsi que des tribunaux cantonaux de Médenine et de Ben Guerdane.

Ce projet a été mené en collaboration avec le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), indique le ministère de la Justice.

Les travaux consistent dans le renouvellement des salles d’audience au tribunal de première instance de Médenine, son ameublement, et son éclairage.

Les deux salles d’audience de la Cour d’appel de Médenine ont été réaménagées, les plafonds, l’éclairage et les hauts parleurs ont été renouvelés.

Le programme a englobé les travaux de réaménagement du tribunal cantonal de Médenine, ainsi que celui de Ben Guerdane.

Gnetnews