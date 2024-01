Tunisie : Le ministÃ¨re de la Justice annonce l’acheminement de mobilier de bureaux Ã  de nombreux tribunaux de l’intÃ©rieur du pays

Tunisie : Le ministère de la Justice annonce l’acheminement de mobilier de bureaux à de nombreux tribunaux de l’intérieur du pays

Le ministère de la Justice annonce, ce lundi 08 janvier 2023, l’acheminement d’un lot de mobilier de bureau, et d’équipement au tribunal de première instance du Kef, après l’équipement des tribunaux de Kasserine, Gafsa, Tozeur, Kébili et Jendouba.

En poursuite de la mise en application du programme de soutien et d’intervention pour l’amélioration des conditions du travail du cadre judiciaire et administratif, un premier et deuxième lot sont arrivés les tous derniers jours au Kef, ils étaient acheminés de l’entrepôt central du ministère.

L’équipement du tribunal du Kef intervient après l’agencement des tribunaux de Gafsa, Tozeur, Kébili et Jendouba.

Kasserine a réceptionné, à son tour, son lot de mobiliers, à travers l’acheminement de trois contingents consécutifs, en octobre et novembre dernier, ce qui a permis d’améliorer les conditions de travail dans les structures judiciaires de la région.

La direction régionale de la justice de Kasserine a procédé au dispatching de ces meubles au tribunal de première instance de Kasserine, à la Cour d’appel, au tribunal foncier, et aux tribunaux cantonaux de Kasserine, Thala, Foussana, Sbeitla, et Sbiba.

Gnetnews