Tunisie : Le ministère de la Santé condamne les agressions contre le personnel médical et paramédical

Le ministère de la Santé annonce son rejet de « toutes les formes de violence contre les cadres et agents de ses établissements, lors de l’accomplissement de leur noble mission ».

Le département de Bab Saâdoun condamne, dans un communiqué, « la violence physique et verbale » dont ont été victimes les corps médical et paramédical au service d’urgence de l’hôpital régional de Tataouine, le lundi 21 février.

Il avertit contre la propension de certains « à bloquer la marche de travail au sein des structures de santé, et ce qui en découle en termes de menace de la santé des malades et leur droit aux secours et aux soins ».

Le ministère affirme son attachement à l’intégrité physique de l’ensemble de son personnel, et l’inviolabilité de ses établissements, tout en soulignant son intention d’engager des poursuites en justice, contre les agresseurs.

