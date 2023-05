Tunisie : Généraliste, médecin de famille, et spécialiste en médecine de famille ; un nouveau classement du ministère de la Santé

Le syndicat général des médecins, des pharmaciens et des dentistes de la santé publique a condamné la parution d’une décision ministérielle, vendredi dernier, portant sur le classement des médecins de première ligne, en trois catégories, sur la base de la date de recrutement dans la santé publique ; lequel concerne le généraliste, le médecin de famille, et le spécialiste en médecine de famille.

Ces médecins se verront confier les mêmes missions, mais ne bénéficient pas des mêmes pnrivilèges et de la même grille des salaires.

Cette décision est une manière « d’esquiver les conventions antérieures, et l’accord du 7 octobre 2022, lequel prévoit, clairement, le travail, d’une manière participative, pour faire en sorte que les médecins de première ligne, soient égaux en droits et en devoirs, et dotés de la même appellation », indique le syndicat dans un communiqué.

La partie syndicale considère cette décision « d’unilatérale et va avoir des répercussions graves sur le secteur de la santé publique ».

Elle pointe « une obstination de l’autorité de tutelle de faire peu de cas des revendications des cadres médicaux, en persistant à attenter à leurs droits légitimes, et à ne pas leur rendre justice ».

Le syndicat fait part de sa décision « de contrer cette décision ministérielle, et d’intenter un recours à son encontre, conformément aux moyens légaux, sur la base du principe selon lequel « au même travail, équivaut les mêmes droits et devoirs ».

Le syndicat annonce la tenue d’une commission administrative sectorielle, pour prendre les mesures qu’il juge appropriées en vue de répondre à cette décision inique, et appelle ses adhérents à se préparer pleinement, pour défendre leurs droits légitimes.

Gnetnews