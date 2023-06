Tunisie : Insolation, dÃ©shydratation…attention aux mÃ©faits de la hausse des tempÃ©ratures

Tunisie : Insolation, déshydratation…attention aux méfaits de la hausse des températures

A peine entamée, la saison estivale annonce le ton ; un avant-goût de la canicule appelée à sévir en juillet et août, est déjà donné, avec des températures suivant une tendance haussière, en cette dernière décade du mois de juin. Le seuil des 40° a été allègrement franchi cette semaine, et le mercure grimpe, frôlant les 43 et 44°…on suffoque, et ce n’est qu’un début.

Le ministère de la Santé recommande, dans un communiqué, des mesures de prévention, en vue de se prémunir des méfaits de la hausse des températures, pouvant être enregistrée pendant la saison estivale, et de ses effets sur la santé, à l’instar de l’insolation ou la déshydratation…

Les citoyens en général, les personnes âgées, enfants, bébés et femmes enceintes, en particulier, devront se conformer aux suivants conseils :

A la maison :

*Il faudrait tâcher de boire beaucoup d’eau, non moins d’un litre et demi/ jour, sans attendre la sensation de soif, en évitant les boissons sucrées (boissons gazeuses, et jus industriels…) ;

*Reste chez soi, dans la pièce la plus fraiche, en tâchant de fermer les fenêtres de jour, et d’aérer la maison la nuit ;

*Prendre son bain à l’eau tiède, mettre une serviette imbibée sur la tête, et asperger le visage, le cou et les extrémités à l’eau.

En dehors du domicile :

*Tâcher de marcher à l’ombre, en mettant un chapeau sur la tête et en portant des vêtements en coton amples et non foncés ;

*Eviter la baignade lorsque le soleil est au zénith, de 10 : 00 à 16 : 00.

*Protéger la peau avec un écran total et porter des lunettes de soleil.

Symptômes du coup de chaleur, ou de l’insolation

*Maux de tête et vomissements possibles

*fièvre

*Douleurs musculaires

Principales mesures en cas d’insolation :

*Placer le malade dans une pièce fraîche, enlever ses vêtements serrés, l’asperger d’eau, mettre des serviettes mouillées sur sa tête et ses extrémités, et l’aider à boire de l’eau ;

*Inciter les citoyens, les proches et les voisins à rendre visite aux personnes âgées, notamment ceux qui sont seuls et les incitant à suivre les conseils précités ;

*Consulter un médecin.

