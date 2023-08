Tunisie : Le ministère de la Santé s’engage à aplanir les difficultés devant les startups

Une séance de travail s’est tenue hier, jeudi 24 août, au siège du ministère consacrée aux Stardups, opérant dans le secteur de la Santé, en présence des cadres du ministère, direction de l’hygiène du milieu et de l’environnement, direction de la recherche médicale, et l’agence nationale d’évaluation des risques.

La réunion a planché sur l’expérience de la Startup, Blaster Ozone Solution, startup spécialisée en conception et fabrication des systèmes de désinfection par ozone.

Son promoteur, Aziz Chaker, en a présenté les composantes et la manière d’en bénéficier de ses équipements, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Il a été convenu, au terme de cette rencontre, d’aplanir les difficultés devant les startups, et d’élargir le partenariat avec eux, en vue de bénéficier des projets et programmes modernes dans différents secteurs sanitaires et médicaux.

Gnetnews