Tunisie : Le ministère de l’Agriculture appelle à protéger volailles, fruits et légumes…des effets de la canicule

Face à la hausse des températures ayant atteint des niveaux records ces jours-ci, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche appelle, ce vendredi 07 juillet, l’ensemble des éleveurs et des producteurs, à prendre les précautions préventives nécessaires pour atténuer les effets de cette vague caniculaire sur les volailles, les légumes et les fruits :

*Volailles :

-Assurer un contrôle continu des poulaillers, en faisant fonctionner tous les équipements ;

-fournir l’eau au cheptel avicole en quantité suffisante ;

-Maitriser l’aération des espaces d’élevage ;

-Éviter tout ce qui est de nature à provoquer le stress des animaux ;

-Rationaliser les aliments, les leur fournir matin et soir, en ajoutant des fortifiants, les aidant à supporter la chaleur ;

-Transférer les volailles le matin tôt et la nuit, lorsque les températures sont en baisse.

*Légumes et fruits :

-Intensifier l’irrigation, selon les quantités existantes, de toutes les cultures et plantations, notamment les fruits, pour réduire l’impact du sirocco sur leurs feuilles ; une opération devant être effectuée matin tôt et soir ;

-Labourer les exploitations agricoles et éliminer les mauvaises herbes, notamment sur les côtés, en vue de prévenir les départs de feu, et les incendies.

Gnetnews