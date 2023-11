Tunisie : Le ministère de l’Agriculture appelle citoyens et agriculteurs à la prudence à cause des intempéries

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche recommande, ce jeudi 23 novembre 2023, aux citoyens et aux agriculteurs de faire montre de prudence, de prendre les précautions nécessaires et de ne pas se rapprocher des édifices hydrauliques, à l’instar des barrages, des lacs collinaires et des cours d’eau.

Le ministère appelle les pêcheurs à ne pas s’aventurer en mer, et à prendre les précautions nécessaires, jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Cet appel intervient suite au communiqué de l’Institut national de la Météorologie, au sujet des intempéries attendues ce jeudi, avec la chute de pluies dans la plupart des régions, lesquelles seront, provisoirement, orageuses et intenses, particulièrement, à l’extrême Nord, et les les régions Ouest.

Gnetnews