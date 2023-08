Tunisie : Le ministère de l’Agriculture lance un numéro vert pour aviser sur les dépassements attentatoires aux richesses hydrauliques, maritimes et forestières

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche annonce, ce mardi 29 août 2023, le lancement d’un numéro vert, 80 101 250, pour prévenir au sujet des dépassements, qui sont de nature à porter atteinte à nos richesses hydrauliques, maritimes et forestières.

Les citoyens devraient ainsi, aviser, sur certaines pratiques, comme le raccordement anarchique aux eaux d’irrigation, à l’eau potable, à la pêche, ainsi que les violations contre nos forêts, incendies et arrachement.

Ils pourraient, également, demander des explications et des renseignements.

Le ministère précise que le numéro vert, géré par la cellule de suivi et de vigilance, est une ligne gratuite couvrant l’ensemble du territoire de la république, et est opérationnelle 24H/24, et tous les jours de la semaine.

Gnetnews