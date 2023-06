Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Economie annonce la crÃ©ation d’un point de contact national

Tunisie : Le ministère de l’Economie annonce la création d’un point de contact national

Le ministère de l’économie et de la planification a organisé, ce jeudi 1er juin 2023, en collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Coopération allemande, un séminaire pour présenter le point de contact national tunisien (PCN) pour la conduite responsable des entreprises » le .

Le séminaire s’inscrit dans le cadre des efforts visant à diffuser la culture de la responsabilité sociétale auprès du milieu des affaires et de diverses parties prenantes afin de renforcer leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable.

La Tunisie a officiellement adhéré à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales le 23 mai 2012, qui comprend notamment le mécanisme des Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales. Lesquels sont un ensemble de recommandations des gouvernements aux entreprises multinationales visant à consacrer la conduite responsable de ces entreprises et leur respect des lois en vigueur dans les pays d’accueil.

La création du point de contact national tunisien s’inscrit dans le cadre de l’engagement des pays adhérant à la Déclaration de l’OCDE de créer des points de contact nationaux chargés de faire connaître les Principes directeurs auprès du milieu d’affaires et des différentes parties prenantes, de répondre aux demandes d’information sur ces Principes, ainsi que de contribuer à résoudre certains problèmes liés à leur application dans certains cas spécifiques (…).

Ce séminaire a été l’occasion de présenter le réseau international des points de contact nationaux pour une conduite responsable des entreprises et du point de contact national tunisien crée au sein du Ministère de l’Economie et de la Planification ainsi que les résultats préliminaires d’une étude sur « les politiques publiques liées à la conduite responsable des entreprises en Tunisie ».

L’objectif principal de ce projet est d’établir un partenariat constructif et intégré entre l’Etat, les entreprises économiques et la société civile dans le domaine de la promotion de la culture de la responsabilité sociétale de manière à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.