Tunisie : Le ministère de l’Economie annonce la tenue d’une série de conférences pour la relance de l’investissement dans les régions

Le ministère de l’Economie et de la Planification annonce, ce lundi 14 août, la tenue d’une série de colloques régionaux pour la relance de l’investissement dans les régions à compter de demain, mardi 15 août.

Ces conférences s’inscrivent dans le cadre de « la démarche participative en matière de conception des politiques et programmes de développement, notamment celles relatives à la relance de l’investissement privé, au partenariat public/ privé, à l’incitation à l’initiative privée et à l’entrepreneuriat », indique le même ministère dans un communiqué.

Ces rencontres seront organisées pendant deux semaines avec l’ensemble des gouvernorats, avec la contribution des différentes parties-prenantes (organismes publics, organisations nationales et société civile…).

La première conférence régionale prévue à Sousse, rassemblera les gouvernorats du Centre-Est. La deuxième aura lieu à Tozeur, en présence des gouvernorats du Sud.

La troisième aura lieu dans les gouvernorats du Centre-Ouest à Kasserine, alors que la 4ème conférence destinée aux gouvernorats du Nord-Ouest se tiendra à Tabarka (Jendouba).

Cette série de conférences sera clôturée dans le gouvernorat de Nabeul, et rassemblera les gouvernorats du Nord-est.

Le ministre de l’Economie et de la planification dirigera les travaux de ces rencontres, conjointement, avec les gouverneurs des régions, et ce en vue d’approfondir le dialogue et la concertation entre les différents acteurs autour des moyens de relance de l’investissement privé dans les différentes régions, de mise à profit des potentialités, et de mise en valeur des atouts préférentiels et compétitifs de chaque région.

Gnetnews