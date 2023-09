Tunisie : Le ministère de l’Economie et de la Planification fait part du décès d’une directrice générale en son sein

Le ministère de l’Economie et de la Planification fait part du décès de la directrice générale de l’unité de gestion par objectifs, pour la réalisation du projet de révision des autorisations spécifiques aux activités économiques, Sonia Ayachi.

La Directrice Générale s’est éteinte ce matin du mardi 05 septembre 2023.

Samir Saïed, l’ensemble des cadres et agents du ministère et des organismes qui en relèvent présentent leur sincères condoléances à la famille de la défunte et prient, Dieu le tout puissant, de lui accorder son infinie miséricorde et de l’accueillir dans son éternel paradis.

Gnetnews