Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Education annonce la date de l’ouverture des inscriptions pour les examens de la 6Ã¨me annÃ©e et la 9Ã¨me annÃ©e 2024

Tunisie : Le ministère de l’Education annonce la date de l’ouverture des inscriptions pour les examens de la 6ème année et la 9ème année 2024

Le ministère de l’Education annonce, ce lundi 16 Octobre, l’ouverture des inscriptions aux examens nationaux 2024, notamment les concours de fin du premier cycle de l’enseignement de base, « 6ème année », et celui de fin du deuxième cycle de l’enseignement de base, « 9ème année », Général et Technique, (Session 2024).

S’agissant des élèves de la 6ème année de l’enseignement de base, inscrits dans les établissements publics et privés et souhaitant se porter candidat au concours d’admission aux collèges pilotes (Session 2024), l’inscription se fera sur le site suivant :

www.six.education.tn du 23 Octobre au 21 Novembre 2023.

Les candidats concernés sont tenus d’accéder au site en question, de retirer la demande de candidature, de l’accompagner des documents nécessaires, et la remettre à l’administration de l’établissement éducatif au plus tard, le 27 novembre 2023.

Concernant les candidats de la 9ème année de base, général et technique, inscrits dans les établissements établissements éducatifs privés et publics, ainsi que les candidats libres, souhaitant participer aux examens des diplômes de fin d’études de l’enseignement de base général et technique, (session 2024), l’inscription à ces deux examens se fera sur le site suivant :

www.neuf.education.tn ; entre le 23 Octobre et le 21 Novembre 2023.

Les élèves souhaitant se porter candidats à cet examen, devront accéder au site en question, pour effectuer l’inscription, retirer le formulaire de candidature, l’accompagner des documents demandés et remettre leur dossier à l’administration de l’établissement concerné, pour les élèves du public, au plus tard le 27 novembre, et à la délégation régionale de l’enseignement territorialement compétente, pour les candidats libres, ou l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, à la même date butoir.

Gnetnews