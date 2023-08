Tunisie : Le ministère de l’Education annonce un mouvement dans les postes fonctionnels au niveau central et régional

Le ministère de l’Education annonce un mouvement partiel dans les postes fonctionnels, au niveau central et régional.

Ce mouvement ayant touché des délégués régionaux et des directeurs s’inscrit dans le cadre de l’alternance aux différents postes, indique le même département dans un communiqué.

En vertu de ce mouvement, le délégué régional de l’éducation de Béjà, a été muté en tant que délégué régional de l’éducation à Tunis 1, et l’inspecteur général des écoles primaires a été nommé en tant que délégué régional de l’éducation à Tunis 2.

Le délégué régional de Tunis 2 a été muté à l’Institut des métiers de l’éducation et de la formation à Korba, la déléguée régional de Tunis 2 a été mutée au centre national de formation et de développement des compétences, le délégué régional de l’éducation au Kef a été muté au même poste à l’Ariana, etc.

Gnetnews