Tunisie : Le ministère de l’Education appelle à une participation massive à la consultation sur la réforme de l’enseignement

Le ministère de l’Education appelle l’ensemble des acteurs éducatifs, tous corps confondus, ainsi que les élèves et les enseignants à participer, en masse, à la consultation nationale sur la réforme de l’enseignement, en exprimant, librement, leur opinion, et en formulant des suggestions constructives et responsables à travers la plateforme :

https://e-istichara.edu.tn.

La consultation nationale sur la réforme du système de l’éducation et de l’enseignement, initiée par le président de la république, a démarré le 15 septembre, et se poursuivra jusqu’au 15 décembre, rappelle le même département.

Le ministère fait cet appel en concrétisation des objectifs de ladite consultation en matière d’instauration d’une vision globale de la réforme de l’enseignement dans ses différentes étapes, et de définition des orientations générales futures, qui sont à même d’élever le rendement de l’école, et de baliser le terrain aux choix qui seront adoptés en la matière.

Les résultats de cette espèce de brainstroming collectif sur le devenir de l’école donnera lieu notamment à la mise en place du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, inscrit dans la constitution.

Gnetnews