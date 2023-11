Tunisie : Le ministère de l’éducation appelle au lever des drapeaux tunisien et palestinien ce mercredi 29 novembre

Le ministère de l’Education appelle à l’organisation d’une cérémonie de lever des drapeaux ce mercredi 29 novembre 2023, dans les écoles, collèges et lycées, en affirmation du soutien constant et sans conditions de notre pays au peuple palestinien.

Le même département appelle, ainsi, à lever les drapeaux tunisien et palestinien, et diffuser leur hymne nationaux respectifs. Il invite les enseignants à consacrer une tranche horaire pendant les cours matinaux, pour faire connaitre la cause palestinienne.

Ces cérémonies dans l’enceinte scolaire marquent la journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année ; une occasion de défendre la cause palestinienne, et de soutenir le peuple palestinien, pour la récupération de ses droits spoliés, et l’instauration de son Etat indépendant ayant pour capitale al-Quds Sherif.

La résistance du peuple palestinien devant la machine de guerre sioniste, et son courage à défendre son droit à la liberté, la dignité et l’autodétermination, représentent une inspiration pour le monde entier, et un modèle de sacrifice, de courage et d’une forte détermination, fait valoir le ministère de l’Education dans un communiqué.

Le ministère considère les crimes contre l’humanité dont est victime le peuple palestinien depuis près de 50 jours, en termes de génocide, de dévastation et de déplacement forcé…comme étant un défi criant pour le droit international et les valeurs humaines.

