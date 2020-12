Tunisie : Le ministère de l’éducation crée le choc sur l’état de délabrement de l’école publique (Vidéo)

Le ministère de l’Education diffuse sur sa page officielle Facebook un spot de sensibilisation sur l’état de délabrement des établissements éducatifs. La vidéo comprend des séquences et des images choquantes sur l’état de dégradation de l’école publique, dépourvue des conditions élémentaires propices à l’acquisition du savoir et l’accumulation des enseignements.

Fissures, détritus, sanitaires dégradés…le tout émaillé par des interrogations : « Pourquoi ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’en sera-t-il de demain ? et des regards tristes et effarés des élèves, face à ce qu’il en est advenu de l’enceinte scolaire.

La vidéo s’achève sur une note d’espoir d’une école totalement restaurée et remise à neuf, sur fond de l’intonation de l’hymne national, le drapeau qui flotte et des élèves, affichant le sentiment d’une fierté retrouvée.

« Notre école, nos enfants, sont notre avenir »…le mot de la fin d’un visuel illustrant le coup d’envoi d’une campagne nationale de propreté et de maintenance des établissements éducatifs.

Gnetnews