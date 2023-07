Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Education fait une annonce importante pour les admis au baccalaurÃ©at dans ses deux sessions principale et de contrÃ´le

Tunisie : Le ministère de l’Education fait une annonce importante pour les admis au baccalauréat dans ses deux sessions principale et de contrôle

Le ministère de l’Education annonce, ce lundi 17 juillet, le lancement d’un numéro vert, 80 102 520, à l’intention de l’ensemble des admis au baccalauréat 2023, dans ses deux sessions, principale et de contrôle, en vue de les aider en matière d’orientation universitaire, et de les accompagner dans l’opération de choix.

Le ministère dit mener cette action, conjointement avec l’association tunisienne d’information et d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle.

Ce numéro vert permettra d’échanger avec les bacheliers pendant la période du 24 au 29 juillet 2023, et ce 9 heures à 14 heures.

Les membres de l’association, parmi les conseillers d’information et d’orientation scolaire et universitaire, se porteront volontaires pour répondre à l’ensemble des questions des nouveaux étudiants, et leurs demandes d’explications liées aux mécanismes d’orientation universitaire et ses étapes.

Ils les aideront à s’informer sur les spécificités de l’offre de formation dans l’enseignement supérieur et ses perspectives.

Gnetnews