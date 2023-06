Tunisie : Le ministère de l’Education met au pas les instituteurs, soit la remise des notes, soit des sanctions !

Le ministère de l’Education appelle, ce lundi 26 Juin, les instituteurs et institutrices, et les directeurs d’écoles primaires, qui n’ont pas encore inscrit les notes de leurs élèves dans les bulletins, « à parachever les procédures de remise des notes, et à tenir les conseils des classes, au plus tard le mardi 04 juillet, et ce en préservation de l’intérêt suprême de l’élève, et en respect des engagements professionnels qui leur sont dévolus ».

Le même département dit sa détermination « de clôturer l’année scolaire dans l’ensemble des établissements éducatifs, dans les meilleures conditions, et de traduire dans les faits le principe d’égalité des chances entre les élèves ».

Le ministère de l’Education menace, ce soir dans un communiqué, « de prendre toutes les mesures administratives et réglementaires, en cas de refus de remettre les notes ou de participer aux conseils des classes, et ce sur la base du travail réalisé, et conformément à la réglementation en vigueur ».

Gnetnews