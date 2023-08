Tunisie : Le ministère de l’Education ouvre l’inscription dans les classes préparatoires à partir de demain, mardi 15 août

Le ministère de l’Education ; celui de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, et celui des Affaires religieuses annoncent, ce lundi 14 août 2023, que l’inscription à distance pour l’année scolaire 2023/ 2024 dans les classes préparatoires des écoles primaires publiques et privées, les jardins d’enfants et les écoles coraniques (Kouttebs), commencera demain, mardi 15 août, à partir de midi.

Cette opération se poursuivra jusqu’au mardi 05 septembre 2023, dans les établissements agréés.

L’inscription qui concerne les enfants nés en 2018 se fait sur le site www.preparatoire-education.tn.

Le ministère de l’Education publie des vidéos explicatives, et un guide des procédures en vue de faciliter l’inscription à distance sur le même site.