Tunisie : Le ministère de l’Education ouvre un concours pour pourvoir à la vacance dans les administrations des écoles primaires

Le ministère de l’Education porte à la connaissance des instituteurs de l’enseignement primaire, en exercice, qu’il ouvre un concours pour pourvoir à la vacance au niveau des administrations des écoles primaires, pendant l’année scolaire 2023/ 2024.

Les enseignants souhaitant y postuler pourraient, obligatoirement, s’inscrire dans l’espace des services numériques des fonctionnaires du ministère de l’Education, via le site https://Khadamet.education.tn, via la case dédiée aux promotions et candidatures, à compter de la parution de ce communiqué, au plus tard le 31 août 2023, conformément aux conditions suivantes :

*Ne pas être chargé d’un poste fonctionnel spécifique ;

*Etre parmi les instituteurs de l’enseignement général, inscrits et effectivement en exercice ;

*Ne pas dépasser les 52 ans au 15 septembre 2023 ;

*Aucune sanction disciplinaire ne devra figurer dans le dossier, et aucune fonction spécifique ne devra en être retirée.

*Sa dernière note pédagogique ne devra pas être inférieure à 10/20.

Gnetnews