Tunisie : Le ministère de l’Education recrute des instituteurs pour enseigner en Libye

Le ministère de l’Education annonce, ce jeudi 10 août, l’ouverture d’un concours de recrutement d’instituteurs du cycle primaire, pour enseigner à l’école tunisienne de Tripoli (Libye), à compter de l’année scolaire 2023/ 2024.

Le candidat devra remplir une série de conditions : être un instituteur en exercice en Tunisie, avoir une note pédagogique au moins de 15/ 20, ne pas dépasser l’âge de 45 ans au 15 septembre 2023, ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires de 2ème degré, et ne pas avoir, déjà, participé à une mission pédagogique ou d’un détachement dans le cadre de la coopération technique.

Les candidats répondant aux critères précités pourraient s’inscrire, dès maintenant, sur l’espace des services numériques des employés de l’éducation à travers le site :

https://Khadamet.education.tn

précisément à travers la case dédiée aux promotions et aux candidatures, dès la parution de ce communiqué, et au plus tard le 20 aôut 2023.

Gnetnews