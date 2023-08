Tunisie : Le ministère de l’Education réfléchit à promouvoir l’enseignement des langues à l’école primaire

Les réalisations en termes pédagogiques et administratifs, et les préparatifs en vue de la réalisation des projets futurs ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, mercredi 02 août, sous l’égide du ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, dans le cadre des réunions périodiques, avec différentes directions générales et structures du ministère.

La réunion a planché, notamment, sur les données et indicateurs en lien avec le deuxième cycle de l’enseignement de base et l’enseignement secondaire, comme l’organisation de la vie scolaire, le suivi des questions pédagogiques, et des activités culturelles, sportives et sociales.

Le ministre a mis l’accent sur l’’importance de l’aspect pédagogique, ainsi que le rôle de l’inspection pédagogique en matière de développement de la prestation de l’école tunisienne, en termes d’apprentissages, de formation et d’évaluation. Il s’agit là d’un garant de l’opération éducative, et sa réussite, un appui de la réforme éducative attendue, et est de nature à moderniser le dispositif éducatif, par des mécanismes innovants, a-t-il souligné en substance.

Boughdiri a appelé à promouvoir l’enseignement des langues au niveau du cycle primaire, à revoir le temps scolaire, à améliorer la gouvernance des ressources humaines et financières, et à s’inscrire, totalement, dans la digitalisation des prestations rendues en milieu éducatif, notamment les en matière pédagogique ; il y va de « la réussite de la prochaine rentrée scolaire, en matière d’évaluation et de formation… »

Gnetnews