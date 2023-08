Tunisie : Le ministère de l’Education révèle les postes vacants dans le cadre du mouvement des directeurs et surveillants

Le ministère de l’Education a rendu public hier, mardi 15 août, révèle les postes vacants dans le cadre du mouvement des directeurs et surveillants en exercice au titre de l’année 2023.

Le même département porte à la connaissance des directeurs des collèges et lycées, ainsi que des surveillants en exercice, ayant présenté des demandes de principe pour la participation audit mouvement, qu’ils pouvaient accéder à compter d’hier à l’espace des services numériques des employés du ministère de l’Education :

https://Khadamet.education.tn,

pour s’enquérir des postes vacants, ou pouvant l’être, et puis inscrire leurs choix et les entériner, et ce jusqu’au lundi 21 août 2023.

Gnetnews