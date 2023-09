Tunisie : Le ministère de l’Education rouvre son site pour permettre aux suppléants du collège et du lycée d’actualiser leurs données

Le ministère de l’Education annonce la réouverture de son site de nouveau, www.edunet.tn, pour permettre aux enseignants suppléants du collège et du lycée, dont les noms figurent dans la base des données (2008 – 2016), d’actualiser leurs données.

Le ministère appelle l’ensemble des suppléants concernés à accéder au site et à mettre à jour leurs données, avec précision et les valider, et ce pendant la période du Jeudi 31 août au jeudi 07 septembre 2023.

Les personnes concernées devront présenter leur éventuelle opposition, accompagnée du questionnaire retiré du site, et des documents nécessaires directement aux services de la délégation régionale de l’éducation, territorialement compétente, au plus tard le vendredi 08 septembre 2023.

