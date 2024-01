Tunisie : L’école fera sienne la culture des droits de l’homme pour prévenir les dérives

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a affirmé que son ministère « est déterminé à consacrer la culture des droits de l’homme auprès des enseignants et des élèves, en réunissant les ressources pédagogiques et matérielles requises, en vue d’atteindre cette noble finalité ».

Recevant hier le président de l’Institut arabe des droits de l’homme, Abdelbasset Belhassen, et la délégation l’accompagnant, il a indiqué que « la diffusion de la culture des droits de l’homme et de citoyenneté dans les établissements éducatifs est de nature à aider à la lutte contre les différents fléaux négatifs et les comportements contraires aux règles de coexistence ».

La rencontre a permis d’évoquer les moyens de coopération entre le ministère et l’Institut, dans le domaine de l’éducation pour la citoyenneté, de nombreuses autres questions d’intérêt commun.

Abdelbasset Belhassen a dit sa gratitude au ministère de l’Education pour son intérêt à la question de l’éducation aux droits de l’homme, et sa détermination à raffermir les liens de partenariat et de coopération avec l’Institut arabe en matière de droits de l’homme, en les introduisant dans les programmes et pédagogie de l’enseignement, ainsi que dans la vie scolaire.

Gnetnews