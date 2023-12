Tunisie : Le ministère de l’Enseignement supérieur annonce les modalités d’organisation du concours de réorientation, frais 50 dt pour chaque filière

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce que les universités et la direction générale des études technologiques organisent des concours de réorientation dans différentes licences et filières de l’enseignement supérieur (Session Mars 2024).

Ce concours est destiné aux étudiants détenteurs du baccalauréat ou diplôme équivalent années 2023, ou 2022.

Le ministère précise que l’université de Sousse va organiser un concours unique pour les filières de médecine, de médecine dentaire, et de pharmacie.



L’étudiant peut se porter candidat à un seul ou plusieurs concours, ouverts dans une seule université, plusieurs universités, ou Instituts supérieurs des études technologiques (ISET), selon le calendrier des épreuves.

Les frais de participation ont été fixés à 50 dinars pour chaque filière concernée, ou ensemble de filières exigeant des épreuves unifiées.

Gnetnews