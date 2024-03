Tunisie : Le ministère de l’Enseignement supérieur organise un concours de réorientation pour les ISET

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce que la direction générale des études technologiques s’apprête à organiser un concours de réorientation, (Session Mars 2024), les jeudi, vendredi et samedi 28, 29 et 30 Mars 2024, pour les étudiants titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, en 2022 ou 2023, et ayant obtenu une orientation universitaire, conformément aux dispositions prévues dans la circulaire n’o 05 de 2019, relative à l’organisation des concours de réorientation, dans différentes filières de l’enseignement supérieur.

Peuvent participer au concours de réorientation, session 2024, les étudiants affectés, et titulaires d’un baccalauréat, ou d’un diplôme équivalent en 2022 ou 2023, ainsi que les étudiants titulaires d’un bac français délivré par les lycées accrédités en Tunisie ; ayant une orientation de la direction générale des affaires estudiantines.

Les étudiants souhaitant rallier les Instituts supérieurs des études technologiques devraient s’inscrire, exclusivement, sur le site https://concours.isets.rnu.tn, à partir du samedi 16 Mars, jusqu’au jeudi 21 Mars à minuit.

Les admis au concours de réorientation, session de Mars 2024, bénéficient d’une inscription à la première année, au titre de l’année universitaire 2024/ 2025.

Les épreuves écrites ont lieu à la date précitée les jeudi, vendredi et samedi, 28, 29 et 30 Mars 2024 à l’ISET de Radès.

Les épreuves portent, selon les groupes sur les mathématiques, français, informatique, et physique.

Les étudiants peuvent prendre connaissance des matières sur lesquelles porteront les épreuves sur le site précité.

Gnetnews