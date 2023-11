Tunisie : La ministre de l’Equipement annonce la réalisation de nouvelles routes, la construction de logements sociaux, l’aménagement de lotissements…

L’Assemblée des représentants du peuple a voté hier, mardi 28 novembre, en plénière le projet du budget du ministère de l’Equipement et de l’Habitat de l’année 2024, à 122 voix favorables, 11 abstentions et 03 oppositions.

Dans sa réponse aux interventions des députés, la ministre de l’Equipement a indiqué que le travail se poursuit pour la reddition des comptes, la lutte contre la corruption, et la consolidation du rôle d’inspection du ministère.

Elle a précisé que tous le projets sont soumis à un contrôle, en amont, en aval et pendant les travaux, par des bureaux d’études spécialisés.

Sarra Zaâfrani Zenzeri a indiqué que son ministère oeuvre au développement des routes et à leur maintenance en préservation de la sécurité publique, à la réalisation de nouvelles routes conformément aux standards techniques internationaux, ainsi qu’à l’élaboration et la mise en application de la stratégie visant une gestion maîtrisée des eaux de pluies et la protection des villes contre les inondations. Elle a ajouté que l’on a recours à l’abrogation du contrat avec certains entrepreneurs pour ne pas avoir respecté les délais en matière de réalisation des grands projets.

Un programme sera mis en place pour la réalisation des logements sociaux et l’aménagement de lotissements sociaux, a-t-elle fait savoir.

Les députés ont appelé, lors du débat général, à aménager les routes et les pistes agricoles, et à rompre l’isolement des agglomérations, à allouer les fonds nécessaires à l’entretien périodique et efficace du réseau routier, à réviser les législations notamment le code d’aménagement du territoire et de l’urbanisme et la loi des marchés publics. Ils ont demandé la construction de logements sociaux dans plusieurs régions du pays, la lutte contre l’habitat anarchique et la révision des permis de bâtir, ainsi que la généralisation de l’éclairage public, etc.

