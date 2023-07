Tunisie : Le ministère de l’Equipement annonce des mesures pour débloquer les grands projets à Sfax

L’état d’avancement de la troisième tranche du projet de l’entrée Nord/Sud de la ville de Sfax, et le projet, Taparura, ont été au centre hier, lundi 10 juillet, d’une séance de travail au ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

La réunion a examiné, en prélude, les différents problèmes entravant l’état d’avancement de la 3ème tranche du projet précité, notamment pour ce qui est de la libération du site devant l’abriter, lequel s’étend sur des tronçons du domaine public portuaire, et du domaine public ferroviaire.

Tout en mettant en avant l’importance économique et sociale du projet, la ministre a appelé à trouver les solutions requises pour le démarrage de la réalisation des travaux dans les délais les plus proches, et à poursuivre la coordination entre les différentes parties prenantes en vue de fixer un calendrier clair pour l’évacuation des bâtiments situés sur le site du projet.

La réunion a, de surcroit, planché sur les solutions susceptibles de venir à bout des difficultés entravant l’état d’avancement du projet « Taparura ».

Sarra Zaâfrani Zenzeri a appelé à accélérer la cadence de travail, afin que ce projet soit pleinement réalisé, et les objectifs qui lui sont assignés atteints.

Il a été convenu, séance tenante, de former une commission au niveau du gouvernorat de Sfax, rassemblant les représentants des directions concernées, pour assurer le suivi de ces grands projets de développement, qui achoppent.

La ministre a recommandé, in fine, de se rendre sur le site des deux projets, en vue d’en accélérer la réalisation.

Gnetnews