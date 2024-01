Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Equipement annonce la fermeture du pont Khereddine Ã  la Goulette

Tunisie : Le ministère de l’Equipement annonce la fermeture du pont Khereddine à la Goulette

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat porte à la connaissance de l’ensemble des usagers de l’avenue Habib Bourguiba (La Goulette), que dans le cadre des travaux au niveau pont, surplombant le canal Khereddine (route régionale n’o 33), avec la construction d’un passage en acier pour les piétons, le pont sera fermé et le trafic routier transféré, provisoirement, via l’avenue Roosevelt, à compter du mardi 16 Janvier 2024.

Le ministère appelle les usagers de la route, les habitants et les visiteurs de la Goulette à s’en tenir aux règles de la circulation, à éviter l’arrêt et le stationnement anarchique des véhicules, et à suivre la signalisation routière mise en place, à cet effet.

Gnetnews