Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Equipement annonce le dÃ©marrage de l’amÃ©nagement d’une route Ã  Ben Arous par des techniques innovantes

Tunisie : Le ministère de l’Equipement annonce le démarrage de l’aménagement d’une route à Ben Arous par des techniques innovantes

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat annonce, ce mardi 22 août, le démarrage du projet d’aménagement du tronçon de la route nationale n’o 3, dans le gouvernorat de Ben Arous, du point kilométrique 8 au point kilométrique 9, sur une longueur de 1.2 km, par des produits recyclés des déchets de construction et de démolition.

Ce projet dont et la durée des travaux est de 45 jours, à compter de la fin de la mise en place des signalisations routières nécessaires, est d’un coût total est d’environ 1.3 million de dinars.

Les travaux d’installation des signalisations routières se poursuivent au vendredi 25 août, à l’issue de quoi, le trafic routier sera dévié, le lendemain matin, samedi 26 août, au niveau du tronçon en question, de la route nationale n’o 03.

Le ministère de l’Equipement appelle l’ensemble des usagers de cette route à réduire la vitesse et à respecter les signalisations routières en place.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le centre d’expertises et techniques du bâtiment du ministère de l’Equipement, le ministère de l’Environnement, ainsi que le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema – France).

Il fait partie du programme Re-Med, portant sur l’application de l’innovation pour le développement de l’économie circulaire, en vue d’une construction durable en Méditerranée.