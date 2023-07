Tunisie : Le ministère de l’Equipement annonce une nouvelle nomination à la tête de la direction de l’urbanisme

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat annonce la nomination de Abderrazek Chiha, à la tête de la direction de l’urbanisme. Sarra Zaâfrani Zenzeri l’a installé, mardi 04 juillet, dans ses nouvelles fonctions, en présence du chef du cabinet, du directeur général de la gouvernance, et des cadres de la direction en question.

Abderrazek Chiha est ingénieur général, et a occupé plusieurs autres fonctions ; la dernière en date est directeur d’unité au sein de la direction de l’urbanisme.

La ministre de l’Equipement a appelé, à cette occasion, à la finalisation des plans d’aménagement urbain, et à plus de coordination à ce sujet, entre les différents intervenants, notamment les gouverneurs et les représentants des municipalités.

Elle a, également, exhorté à parachever les étapes de révision du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, afin qu’il soit approuvé dans les délais les plus proches, du fait de son important rôle en matière d’organisation territoriale et urbaine, et de rationalisation de la gestion du capital foncier, tout en opérant un saut qualitatif, en matière de mise en oeuvre des politiques nationales d’aménagement territorial et urbain.

Gnetnews