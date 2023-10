Tunisie : Le ministère de l’Equipement réitère son appel aux propriétaires des carrières pour la régularisation de leur situation

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat réitère, ce mercredi 04 octobre, son appel aux propriétaires des carrières dans l’ensemble des gouvernorats du pays, dont les contrats de location avec le ministère des Domaines de l’Etat ont été annulés pour non-paiement du loyer ou autres frais, à prendre l’attache immédiatement des services de la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement au ministère des Finances, pour voir la manière de rééchelonner leurs crédits, et de s’en acquitter.

Les propriétaires des carrières devront s’adresser, dans la foulée, aux services du ministère des Domaines de l’Etat, une fois les procédures nécessaires accomplies, pour conclure de nouveaux contrats, et reprendre leurs activités, dans les délais les plus proches.

Gnetnews