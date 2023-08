Tunisie : Le ministère de l’Intérieur infirme les critiques et dit s’acquitter de son devoir envers les migrants irréguliers

Le ministère de l’Intérieur infirme les critiques, et dit s’acquitter pleinement de son devoir envers les migrants irréguliers, en leur venant en aide et en les traitant humainement.

Le même département affirme, dans un communiqué, son attachement à la préservation de la dignité des migrants subsahariens, à travers la contribution de ses agents des différents corps sécuritaires, à en assurer la prise en charge, et à les secourir, d’une manière spontanée, étant « un devoir qui ne mérite pas de publicité ».

Le ministère publie des photos sur l’aide apportée aux migrants, par les agents de la garde nationale.

« Des aides humanitaires et une prise en charge sont assurées par les agents de la garde nationale et le croissant rouge tunisien, aux Africains se trouvant sur les frontières tuniso-libyennes », souligne-t-il.

« La publication de ces photos vise à démentir les supercheries et la campagne dirigée contre notre pays et ses institutions, dans une tentative d’attenter à la générosité et à la mansuétude, des qualités dont se distingue le peuple tunisien », indique-t-il en substance.

Gnetnews