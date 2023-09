Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce avoir évacué les migrants des espaces publics, et rétabli l’ordre à Sfax

Le ministère de l’Intérieur indique que différents unités sécuritaires, police et garde nationale, ont procédé hier, dimanche 17 septembre 2023, à l’évacuation des migrants de certains espaces à Sfax, notamment de la place Ribat el-Médina, à l’esplanade bab el-Jebli, ainsi que la place d’Oran, et celle de la mère et de l’enfant, et ont contré certains fléaux attentatoires à l’ordre public.

Cette opération est intervenue dans le cadre de la poursuite de la campagne sécuritaire ayant démarré les 15 et 16 septembre, où la marche normale des services publics a été rétablie, la loi appliquée aux contrevenants, et un nombre de passeurs poursuivis, souligne-t-il dans un communiqué rendu public hier soir.

Les agents municipaux de Sfax ont commence à nettoyer les lieux.

Le ministère réitère sa détermination à poursuivre ces campagnes sécuritaires en vue d’appuyer les efforts visant à lutter contre les différentes formes de crimes, et à préserver la sécurité des citoyens.

La situation a Sfax et à l’Île de Kerkennah soit en termes de déferlement de migrants irréguliers, ou de la poursuite des vagues de migrants à partir de Sfax et de Mehdia, a été au centre d’une rencontre vendredi entre le président de la république, le ministre de l’Intérieur, le Directeur Général de la Sûreté nationale et le Directeur Général, commandant de la garde nationale.

Kaïs Saïed avait appelé à « la nécessité de préserver la sécurité des citoyens, de sauvegarder l’invulnérabilité de la patrie et d’imposer le respect de la loi ».

Gnetnews

.